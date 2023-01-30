"Л'Этуаль" — концлагерь "бюджетной" красоты
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
30 января, 07:27

Неизвестные убили восемь человек в жилом доме в ЮАР

<p>Обстановка перед домом, где убили людей. Обложка © Facebook (запрещён на территории Российской Федерации) / Channel N-TV</p>

Обстановка перед домом, где убили людей. Обложка © Facebook (запрещён на территории Российской Федерации) / Channel N-TV

В ЮАР неизвестные ворвались в жилой дом и убили восемь человек. Об этом в эфире местной радиостанции SABC заявила представитель полиции провинции Восточный Кейп Присцилла Найду.

"Семья отмечала день рождения, когда двое неизвестных вошли в дом и открыли стрельбу. Убито восемь человек, ещё трое получили ранения", — сказала она.

Полиция пока не установила причины нападения. В настоящий момент правоохранители пытаются найти убийц.

28-летний украинский футболист убит в бою под Артёмовском

28-летний украинский футболист убит в бою под Артёмовском

Ранее пациент краснодарской больницы насмерть забил кружкой соседа по палате из-за галлюцинаций. Ему померещились китайцы, которые штурмуют больницу.

Светлана Оперук

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров