Неизвестные убили восемь человек в жилом доме в ЮАР
Обстановка перед домом, где убили людей. Обложка © Facebook (запрещён на территории Российской Федерации) / Channel N-TV
В ЮАР неизвестные ворвались в жилой дом и убили восемь человек. Об этом в эфире местной радиостанции SABC заявила представитель полиции провинции Восточный Кейп Присцилла Найду.
"Семья отмечала день рождения, когда двое неизвестных вошли в дом и открыли стрельбу. Убито восемь человек, ещё трое получили ранения", — сказала она.
Полиция пока не установила причины нападения. В настоящий момент правоохранители пытаются найти убийц.
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