Неизвестные убили восемь человек в жилом доме в ЮАР

В ЮАР неизвестные ворвались в жилой дом и убили восемь человек. Об этом в эфире местной радиостанции SABC заявила представитель полиции провинции Восточный Кейп Присцилла Найду.

"Семья отмечала день рождения, когда двое неизвестных вошли в дом и открыли стрельбу. Убито восемь человек, ещё трое получили ранения", — сказала она.

Полиция пока не установила причины нападения. В настоящий момент правоохранители пытаются найти убийц.