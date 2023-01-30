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30 января, 07:38

В МИД рассказали о тупиковой ситуации в отношениях между РФ и США

Замглавы МИД Рябков: Россия будет противостоять США на нанесение РФ стратегического поражения

Отношения между Россией и США почти по всем направлениям деятельности загнаны в тупик из-за линии на стратегическое поражение, которую Вашингтон избрал в отношении Москвы. Об этом РИА "Новости" заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"В этот тупик наши отношения заведены антироссийской линией Вашингтона, которая ужесточалась год от года и месяц от месяца на протяжении последних лет… Вся ситуация в сфере безопасности, включая контроль над вооружениями, оказалась в заложниках у линии США на нанесение России стратегического поражения", — заявил Рябков.

Представитель внешнеполитического ведомства заметил, что Москва будет противостоять подобным попыткам при помощи всех имеющихся у неё средств.

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Ранее Сергей Рябков заявил, что России от Запада ничего не нужно, однако НАТО зомбирует соседние с РФ страны русофобскими страшилками.

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VK / МИД России

Артур Белкин

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