Умерла исполнительница роли Уэнсдэй Адамс

В возрасте 64 лет умерла американская актриса Лиза Лоринг, которая сыграла Уэнсдей в сериале "Семейка Аддамс" 1960-х. Об этом на своей странице в соцсетях сообщила её подруга, актриса и продюсер Лори Джейкобсон.

По её словам, последние несколько дней Лоринг провела в реанимации после обширного инсульта. Её состояние не становилось лучше, и семья актрисы решила отключить её от аппарата жизнеобеспечения. Известно, что артистка была заядлой курильщицей.

Лиза Лоринг (урождённая Лиза Энн ДеСинсез) родилась 16 февраля 1958 года на Маршалловых островах. Кроме оригинальной "Семейки Аддамс", она снималась в фильмах и сериалах "Как вращается мир", "Доктор Килдэр", "Барнаби Джонс", "Остров фантазий" и других.