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30 января, 07:36

Умерла исполнительница роли Уэнсдэй Адамс

Умерла исполнительница роли Уэнсдей из оригинальной "Семейки Аддамс" Лиза Лоринг

<p>Обложка © Getty Images / Bobby Bank</p>

Обложка © Getty Images / Bobby Bank

В возрасте 64 лет умерла американская актриса Лиза Лоринг, которая сыграла Уэнсдей в сериале "Семейка Аддамс" 1960-х. Об этом на своей странице в соцсетях сообщила её подруга, актриса и продюсер Лори Джейкобсон.

По её словам, последние несколько дней Лоринг провела в реанимации после обширного инсульта. Её состояние не становилось лучше, и семья актрисы решила отключить её от аппарата жизнеобеспечения. Известно, что артистка была заядлой курильщицей.

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Лиза Лоринг (урождённая Лиза Энн ДеСинсез) родилась 16 февраля 1958 года на Маршалловых островах. Кроме оригинальной "Семейки Аддамс", она снималась в фильмах и сериалах "Как вращается мир", "Доктор Килдэр", "Барнаби Джонс", "Остров фантазий" и других.

Ранее Лайф сообщал о том, что в возрасте 45 лет умерла от рака актриса Энни Вершинг, которая снималась в сериалах "24 часа" и "Сверхъестественное".

Илья Суриков

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