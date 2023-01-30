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30 января, 08:02

В России расширили программу льготной ипотеки для IT-специалистов

Правительство РФ расширило программу льготной ипотеки для IT-специалистов. Как рассказал премьер-министр Михаил Мишустин, теперь её могут получить сотрудники всех аккредитованных компаний в возрасте от 18 до 50 лет (ранее льгота была предусмотрена для работников от 22 до 44 лет).

"Смягчаются и требования по заработной плате, при этом станет учитываться не только доход с основного места работы, но и по совместительству", — добавил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Правительство России утвердило льготную программу ипотеки в новых регионах

Правительство России утвердило льготную программу ипотеки в новых регионах

Напомним, премьер-министр объявил о запуске льготной ипотеки под 5% для IT-специалистов в мае 2022 года. Позже предложили понизить ставку по льготной ипотеке для работников в области информационных технологий с 5% до 3%.

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Shutterstock

Александра Вишнякова

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