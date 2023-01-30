В России расширили программу льготной ипотеки для IT-специалистов

Правительство РФ расширило программу льготной ипотеки для IT-специалистов. Как рассказал премьер-министр Михаил Мишустин, теперь её могут получить сотрудники всех аккредитованных компаний в возрасте от 18 до 50 лет (ранее льгота была предусмотрена для работников от 22 до 44 лет).