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30 января, 08:11

Под Челябинском мать-алкоголичка избивала и морила голодом девятилетнего сына

Жительницу Челябинской области могут лишить родительских прав за избиение сына

В Челябинской области женщина заморила голодом девятилетнего сына-отличника. Об этом сообщил телеграм-канал Ural Mash.

Сын и мать из Челябинской области. Фото © Telegram / Ural Mash

Сын и мать из Челябинской области. Фото © Telegram / Ural Mash

История произошла в посёлке Береговой. Сам мальчик отлично учится в школе, но дома ни его самого, ни хорошие оценки не ценили. Отца ребёнок вовсе не знает, а вот мать много пьёт и постоянно кричит на сына. О ситуации в семье знали только бабушка и дедушка. Они даже пытались забрать внука к себе, но мать мальчика всеми способами не давала им это сделать.

Во время последнего скандала женщина протащила школьника за волосы, после чего он убежал к соседям, у которых прожил несколько дней. Те обратились к правоохранителям. Теперь семьёй занимается полиция: мать могут лишить родительских прав и в этом случае опеку оформят на бабушку и дедушку. Сейчас мальчик находится в центре помощи детям в городе Касли.

Двое московских школьников месяц скрывали смерть матери из страха попасть в детдом

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Ранее под Читой задержали отчима, подозреваемого в избиении трёхлетнего пасынка. Мальчик получал увечья на протяжении двух лет.

Обложка ©

Shutterstock

Светлана Оперук

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