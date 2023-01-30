Под Челябинском мать-алкоголичка избивала и морила голодом девятилетнего сына

В Челябинской области женщина заморила голодом девятилетнего сына-отличника. Об этом сообщил телеграм-канал Ural Mash.

Сын и мать из Челябинской области. Фото © Telegram / Ural Mash

История произошла в посёлке Береговой. Сам мальчик отлично учится в школе, но дома ни его самого, ни хорошие оценки не ценили. Отца ребёнок вовсе не знает, а вот мать много пьёт и постоянно кричит на сына. О ситуации в семье знали только бабушка и дедушка. Они даже пытались забрать внука к себе, но мать мальчика всеми способами не давала им это сделать.

Во время последнего скандала женщина протащила школьника за волосы, после чего он убежал к соседям, у которых прожил несколько дней. Те обратились к правоохранителям. Теперь семьёй занимается полиция: мать могут лишить родительских прав и в этом случае опеку оформят на бабушку и дедушку. Сейчас мальчик находится в центре помощи детям в городе Касли.