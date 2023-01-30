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30 января, 08:27

Два человека пострадали из-за обстрела села в Белгородской области

Губернатор Гладков: ВСУ обстреляли село Безлюдовка в Белгородской области

В Белгородской области под обстрел со стороны ВСУ попало село Безлюдовка. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Известно, что в результате случившегося есть пострадавшие.

"В настоящий момент идёт обстрел села Безлюдовка Шебекинского городского округа. По предварительным данным, есть двое пострадавших — мужчины с осколочными ранениями и контузией. Медицинские и оперативные службы выехали на место", — сказано в публикации руководителя области.

ВСУ обстреляли из миномётов курский посёлок Краснооктябрьский

ВСУ обстреляли из миномётов курский посёлок Краснооктябрьский

Ранее Лайф писал о том, что украинские военные обстреляли село Долгое Валуйского городского округа. Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, обошлось без пострадавших.

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Getty Images / Pierre Crom

Илья Суриков

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