Два человека пострадали из-за обстрела села в Белгородской области

В Белгородской области под обстрел со стороны ВСУ попало село Безлюдовка. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Известно, что в результате случившегося есть пострадавшие.

"В настоящий момент идёт обстрел села Безлюдовка Шебекинского городского округа. По предварительным данным, есть двое пострадавших — мужчины с осколочными ранениями и контузией. Медицинские и оперативные службы выехали на место", — сказано в публикации руководителя области.