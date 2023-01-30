В Хабаровском крае полицейские спасли мужчину, сутки просидевшего в авто с микроинсультом

В Комсомольске-на-Амуре сотрудники полиции спасли мужчину, который после микроинсульта сутки провёл в автомобиле. Об этом сообщили в Управлении МВД по Хабаровскому краю.

73-летняя пенсионерка сообщила полицейским, что её сын с инвалидностью I группы уехал на машине, но не вернулся домой. Он не отвечал на звонки, хотя телефон был доступен.

"Сотрудники уголовного розыска установили, что 49-летний комсомольчанин работал водителем в службе такси и регулярно осуществлял пассажирские перевозки на своём личном автомобиле. В день пропажи он также отработал несколько заявок, после чего вышел из специализированной программы и до вечернего времени не заходил в неё", — сказано в сообщении ведомства.

Полицейские изучили записи с городских камер видеонаблюдения и спустя сутки после заявления нашли машину пропавшего. В ней они обнаружили разыскиваемого мужчину.

"На вопросы мужчина не отвечал, двигаться не мог. Полицейские немедленно вызвали скорую медицинскую помощь. Комсомольчанин был передан медикам, которые диагностировали микроинсульт", — рассказали в полиции.

Мужчина мог замёрзнуть, поскольку в машине закончилось топливо, а в регионе установились сильные морозы. Сейчас он находится в больнице, его жизни ничего не угрожает. Мать комсомольчанина поблагодарила полицейских, которые быстро нашли её сына. Руководство регионального УМВД приняло решение поощрить оперативников.