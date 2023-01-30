Экс-игрок ЦСКА Магнуссон назвал чушью слухи о том, что он не хотел ехать в клуб из-за СВО
Бывший защитник московского ЦСКА, исландец Хёрдур Магнуссон назвал чушью и вымыслом информацию о том, что он не хотел возвращаться в расположение столичного клуба после начала специальной военной операции. Об этом пишет "Чемпионат".
"Информация от том, что я не хотел возвращаться в Россию после сборов, — полнейшая и несусветная чушь. Я был одним из тех игроков, кто старался помочь другим ребятам на сборах: пытался как-то успокоить, сказал, что можно вернуться в Россию. Не знаю почему, а главное, откуда взялся этот слух. Это плохая журналистика", — отметил Магнуссон.
Отметим, что Магнуссон выступал за ЦСКА с 2018 года, проведя за армейцев 93 матча, в которых забил пять голов. Летом 2022 года он стал игроком греческого клуба "Панатинаикос".
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