Экс-игрок ЦСКА Магнуссон назвал чушью слухи о том, что он не хотел ехать в клуб из-за СВО

Бывший защитник московского ЦСКА, исландец Хёрдур Магнуссон назвал чушью и вымыслом информацию о том, что он не хотел возвращаться в расположение столичного клуба после начала специальной военной операции. Об этом пишет "Чемпионат" .

"Информация от том, что я не хотел возвращаться в Россию после сборов, — полнейшая и несусветная чушь. Я был одним из тех игроков, кто старался помочь другим ребятам на сборах: пытался как-то успокоить, сказал, что можно вернуться в Россию. Не знаю почему, а главное, откуда взялся этот слух. Это плохая журналистика", — отметил Магнуссон.