Уроженец Астрахани установил новый рекорд по прыжкам на скакалке, на этот раз — двойным

В Санкт-Петербурге учитель физкультуры Алексей Коломин установил мировой рекорд по двойным прыжкам на скакалке, подпрыгнув 11 111 раз. Прежний показатель был установлен американским спортсменом — 10 709. В беседе с газетой "Петербургский дневник" уроженец Астрахани признался, что заниматься таким видом спорта начал лишь для того, чтобы сбросить лишний вес.

"На первых порах не понимал, как можно делать много прыжков подряд, но постепенно втянулся. Стал выступать на соревнованиях, принял участие в чемпионате Европы. Несколько месяцев назад я переехал в Петербург, работаю учителем физкультуры в школе № 322 Фрунзенского района", — отметил он.

Коломин занимался лёгкой атлетикой, специализировался в беге на средние дистанции, однако сейчас не участвует в соревнованиях. Он уточнил, что установил рекорд именно по двойным прыжкам — ими считаются те, во время которых спортсмен дважды вращает скакалку вокруг себя.

"Для этого надо выпрыгнуть выше, чем при простом прыжке, а при тройном прыжке — ещё выше. Чтобы рекорд был зафиксирован, необходимо участие группы квалифицированных арбитров. Надо провести видеосъёмку с трёх точек. Рекорд я установил в зале Центра физкультуры, спорта и здоровья Фрунзенского района", — рассказал Коломин.

Чтобы прыгнуть 11 111 раз, ему потребовалось два часа — всё это без перерывов, нельзя сбиваться и пить воду. Россиянин добавил, что мог ещё сделать некоторое количество, однако решил остановиться на этом числе, так как оно "красивое". Подготовка у учителя интенсивная — он много бегает, плавает в бассейне и занимается на велотренажёре.

"Работаю и на других тренажёрах, стараюсь поддерживать мышечный корсет в хорошем состоянии. Непосредственно со скакалкой тренируюсь четыре раза в неделю. Одна прыжковая тренировка длится минимум полтора часа, максимум — пять часов", — пояснил спортсмен.

Однако результат Коломина не будет включён в Книгу Гиннесса. После введения антироссийских санкций специалисты, которые занимаются фиксацией рекордов для неё, перестали это делать, объяснил учитель. Однако есть международная книга рекордов InterRecord, её представители сотрудничают с организациями из РФ. В будущем Коломин хочет организовать массовый штурм рекорда по двойным прыжкам и собрать в одном зале всех сильнейших спортсменов.