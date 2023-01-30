На коронации Карла III может выступить группа, воссоединения которой ждали 11 лет

Известная британская группа Spice Girls может выступить в легендарном составе, включая Викторию Бекхэм, на коронации Карла III, которая состоится 6 мая 2023 года. Об этом пишет The Sun.

Примечательно, что в последний раз артистки выступали вместе на церемонии закрытия Олимпийских игр 2012 года в Лондоне. После этого Spice Girls ездили с гастролями, однако тогда вместе с ними не было Бекхэм.

"Королевские организаторы очень заинтересованы в том, чтобы собрать главную девичью группу Великобритании, и Spice Girls серьёзно обдумывают возвращение на сцену в легендарном составе ради такого исторического события", — отмечает источник издания.

Примечательно, что на возможное возвращение группы намекнула и одна из её лидеров Мел Би, причём речь шла о "секретном проекте".