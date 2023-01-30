На коронации Карла III может выступить группа, воссоединения которой ждали 11 лет
Spice Girls могут воссоединиться спустя 11 лет для выступления на коронации Карла III
Известная британская группа Spice Girls может выступить в легендарном составе, включая Викторию Бекхэм, на коронации Карла III, которая состоится 6 мая 2023 года. Об этом пишет The Sun.
Примечательно, что в последний раз артистки выступали вместе на церемонии закрытия Олимпийских игр 2012 года в Лондоне. После этого Spice Girls ездили с гастролями, однако тогда вместе с ними не было Бекхэм.
"Королевские организаторы очень заинтересованы в том, чтобы собрать главную девичью группу Великобритании, и Spice Girls серьёзно обдумывают возвращение на сцену в легендарном составе ради такого исторического события", — отмечает источник издания.
Примечательно, что на возможное возвращение группы намекнула и одна из её лидеров Мел Би, причём речь шла о "секретном проекте".
Ранее Лайф рассказывал, что известная американская группа Panic! At The Disco прекратит своё существование после почти 20 лет активной деятельности. Музыкантам осталось провести концертный тур.
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