Учёные нашли способ быстро избавить свиней от головной боли

Группа учёных из Университета Мальмё в Швеции смогла найти способ, который будет более эффективен при борьбе с головной болью при мигрени. Исследователи пришли к выводу, что задачу смогут выполнить препараты, которые позволят активному веществу как можно быстрее попадать в кровоток.

Работа над таким видом таблеток-ускорителей пока только ведётся, поэтому биологи решили срезать путь, дав возможность препаратам попадать в кровь прямо через слизистую рта. Для этого хорошо подошли триптаны: вступая в реакцию с серотонином, они подавляют в мозге болевые сигналы.

"Мы исследовали возможность попадания действующих веществ в кровеносные сосуды полости рта через слизистую оболочку под языком. Наши предварительные опыты на свиньях продемонстрировали успешность разработки", — говорится в публикации учёных в журнале International Journal of Pharmaceuticals.