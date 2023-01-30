Учёные нашли способ быстро избавить свиней от головной боли
Биологи из Университета Мальмё научились доставлять лекарство от мигрени в кровоток по кратчайшему маршруту
Группа учёных из Университета Мальмё в Швеции смогла найти способ, который будет более эффективен при борьбе с головной болью при мигрени. Исследователи пришли к выводу, что задачу смогут выполнить препараты, которые позволят активному веществу как можно быстрее попадать в кровоток.
Работа над таким видом таблеток-ускорителей пока только ведётся, поэтому биологи решили срезать путь, дав возможность препаратам попадать в кровь прямо через слизистую рта. Для этого хорошо подошли триптаны: вступая в реакцию с серотонином, они подавляют в мозге болевые сигналы.
"Мы исследовали возможность попадания действующих веществ в кровеносные сосуды полости рта через слизистую оболочку под языком. Наши предварительные опыты на свиньях продемонстрировали успешность разработки", — говорится в публикации учёных в журнале International Journal of Pharmaceuticals.
Ранее стало известно, что изменения климата могут оказывать воздействие на здоровье, в том числе усиливать симптомы болезней Альцгеймера и Паркинсона, а также мигрени и слабоумия. К такому выводу пришли специалисты из Американской академии неврологии.
unsplash.com / Pascal Debrunner