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Опубликовано 30 января 2023, 12:44

Учёные нашли способ быстро избавить свиней от головной боли

Биологи из Университета Мальмё научились доставлять лекарство от мигрени в кровоток по кратчайшему маршруту

Группа учёных из Университета Мальмё в Швеции смогла найти способ, который будет более эффективен при борьбе с головной болью при мигрени. Исследователи пришли к выводу, что задачу смогут выполнить препараты, которые позволят активному веществу как можно быстрее попадать в кровоток.

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Работа над таким видом таблеток-ускорителей пока только ведётся, поэтому биологи решили срезать путь, дав возможность препаратам попадать в кровь прямо через слизистую рта. Для этого хорошо подошли триптаны: вступая в реакцию с серотонином, они подавляют в мозге болевые сигналы.

"Мы исследовали возможность попадания действующих веществ в кровеносные сосуды полости рта через слизистую оболочку под языком. Наши предварительные опыты на свиньях продемонстрировали успешность разработки", — говорится в публикации учёных в журнале International Journal of Pharmaceuticals.

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Ранее стало известно, что изменения климата могут оказывать воздействие на здоровье, в том числе усиливать симптомы болезней Альцгеймера и Паркинсона, а также мигрени и слабоумия. К такому выводу пришли специалисты из Американской академии неврологии.

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unsplash.com / Pascal Debrunner

Марина Калегина
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