Турция может раздельно рассмотреть заявки Финляндии и Швеции на вступление в НАТО
Анкара может рассмотреть заявки Финляндии и Швеции на вступление в НАТО раздельно. Об этом рассказал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции.
"Мы не против расширения НАТО. И против Финляндии или Швеции с нашей стороны принципиальных возражений нет, но им надо учесть наши озабоченности. Да, мы думаем над вариантом рассмотрения их заявок отдельно. И наш президент говорил, что в отношении Швеции у Турции может быть иная позиция", — цитирует его телеканал "Хабертюрк".
Глава дипломатического ведомства также указал, что Турция понимает опасения Финляндии и Швеции по поводу безопасности, но тревоги Анкары тоже необходимо учитывать.
Ранее Лайф писал о том, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что Швеции больше не стоит ждать поддержки по вопросу вступления в НАТО. Это произошло после акции с сожжением Корана. При этом шведские власти всё же хотят обсудить этот вопрос на саммите альянса в Литве.
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