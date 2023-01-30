Турция может раздельно рассмотреть заявки Финляндии и Швеции на вступление в НАТО

"Мы не против расширения НАТО. И против Финляндии или Швеции с нашей стороны принципиальных возражений нет, но им надо учесть наши озабоченности. Да, мы думаем над вариантом рассмотрения их заявок отдельно. И наш президент говорил, что в отношении Швеции у Турции может быть иная позиция", — цитирует его телеканал "Хабертюрк".