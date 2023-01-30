Депутат Картаполов: Отсрочка от мобилизации для отцов троих детей продолжает действовать
Продолжает действовать директива об отсрочке от призыва на военную службу по мобилизации для отцов троих детей младше 16 лет. Об этом в беседе с ТАСС сообщил глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов со ссылкой на официальный ответ Минобороны России, который был получен 26 января.
"Указания Генерального штаба Вооружённых сил РФ от 4 октября 2022 года своё действие не прекратили", — отметил парламентарий.
Ранее сообщалось, что Комитет Госдумы работает ещё над 20 законопроектами об отсрочках от призыва по мобилизации. По словам Картаполова, каждый документ затрагивает отдельную категорию россиян. В первую очередь это семьи с детьми-инвалидами.
Shutterstock