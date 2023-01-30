Депутат Картаполов: Отсрочка от мобилизации для отцов троих детей продолжает действовать

Продолжает действовать директива об отсрочке от призыва на военную службу по мобилизации для отцов троих детей младше 16 лет. Об этом в беседе с ТАСС сообщил глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов со ссылкой на официальный ответ Минобороны России, который был получен 26 января.