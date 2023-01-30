Деньги — лучший подарок: Именинник под видом курьера ограбил жительницу Балашихи на полмиллиона рублей
Полиция задержала лжекурьера, похитившего у жительницы Балашихи полмиллиона рублей
Полицейские задержали мужчину, который украл у жительницы Балашихи полмиллиона рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Причём преступление злоумышленник провернул в день своего рождения.
"Сотрудники уголовного розыска Межмуниципального управления МВД России "Балашихинское" Московской области задержали неоднократно судимого мужчину. Он подозревается в грабеже, совершённом в особо крупном размере", — говорится в сообщении.
Лжекурьер проник в подъезд, а после грабежа выпрыгнул из окна и скрылся. Видео © Telegram / "МВД Медиа"
По предварительным данным, злоумышленник в свой день рождения купил букет белых роз в цветочном магазине в Балашихе, а затем пошёл на улицу Некрасова. На кадрах видно, как мужчина зашёл в подъезд. Там он позвонил в одну из квартир и представился открывшей ему женщине курьером. Затем злоумышленник напал на жертву и запер её в ванной комнате. Украв 500 тысяч рублей и ювелирные украшения, он выпрыгнул из окна и скрылся.
Задержать подозреваемого удалось в Ярославской области. В отношении лжекурьера возбуждено уголовное дело за грабёж, полицейские заключили его под стражу.
Напомним, сам инцидент случился ещё в декабре 2022 года. Мужчина помимо денег забрал часы, золотые цепочки, подвески и кольца с драгоценными камнями. Подсчитать стоимость всех ювелирных украшений не смогла даже хозяйка.
Telegram / "МВД Медиа"