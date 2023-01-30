Деньги — лучший подарок: Именинник под видом курьера ограбил жительницу Балашихи на полмиллиона рублей

По предварительным данным, злоумышленник в свой день рождения купил букет белых роз в цветочном магазине в Балашихе, а затем пошёл на улицу Некрасова. На кадрах видно, как мужчина зашёл в подъезд. Там он позвонил в одну из квартир и представился открывшей ему женщине курьером. Затем злоумышленник напал на жертву и запер её в ванной комнате. Украв 500 тысяч рублей и ювелирные украшения, он выпрыгнул из окна и скрылся.