Косметолог рассказал, как спорт влияет на здоровье кожи

Занятие спортом и сбалансированное питание положительно влияют на общее состояние организма и внешность человека. Об этом Лайфу рассказала дерматокосметолог Татьяна Малышева. По словам специалиста, физическая активность и правильный рацион способствуют выработке коллагена, который помогает поддерживать мышцы и кожу в здоровом состоянии.

"Правильное сбалансированное питание — это залог того, что в организме будет происходить синтез коллагена, ведь коллаген помогает поддерживать мускулы в тонусе и сохранять их объём. Я всегда привожу простой пример: коллаген для организма — как арматура для здания, если убрать — всё рухнет", — отметила Малышева.

Для увеличения синтеза коллагена эксперт рекомендовала включать в ежедневный рацион рыбу семейства лососёвых, мясо красных сортов, мясной холодец, мясо птицы, цитрусовые, брокколи, яблоки и смородину. Малышева также отметила, что, когда человек двигается, например, во время тренировок, работает всё тело: мышцы обеспечивают движение, сердце гоняет кровь по сосудам, а лёгкие дают кислород органам.