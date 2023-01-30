Власти США вводят в заблуждение своих граждан относительно ситуации на Украине, тем самым ведя страну к третьей мировой войне, которая может перерасти в ядерное противостояние. Об этом в статье для The American Conservative говорит автор Род Дреер.

"Что скажут американцы, когда однажды проснутся и увидят, что их армия пересекла границу с Украиной и сражается с российскими солдатами? Готов ли американский народ к обмену ядерными ударами с Россией ради расширения границ империи США до российских границ?" — отмечает автор материала.

Дреер подчёркивает, что НАТО продолжает поставки современного вооружения на Украину, тем самым принимая участие в боевых действиях против России. При этом американцев пытаются убедить в том, что в их же интересах рискнуть перспективой ядерной войны с РФ из-за Незалежной, которая находится "в тысячах миль от США".

"Украина — это второй Вьетнам, но на этот раз с риском прямого военного конфликта с ядерной сверхдержавой", — добавил автор статьи.