Врач рассказала, к каким последствиям может привести бесконтрольный приём рыбьего жира

Рыбий жир — один из основных источников омега-3 полиненасыщенных жирных кислот (ПНЖК), которые не синтезируются организмом, но крайне важны для его нормального функционирования. Однако бесконтрольный приём этого компонента может привести к крайне неприятным последствиям, которые касаются головного мозга. Об этом Лайфу рассказала врач-гастроэнтеролог клиники МЕДСИ на Ленинской слободе Алина Дзагурова.

Она напомнила, что употреблять рыбий жир человек начал ещё в XIX веке. При этом сегодняшний продукт, который встречается в составе БАДов, по качеству является далеко не тем, что добывался из печени трески.

"Проблема в том, что сегодня рыба уже совсем не легкодоступный и безопасный продукт. Огромное её количество загрязнено ртутью и другими тяжёлыми металлами, поэтому стоимость качественной рыбы растёт, и, соответственно, не каждый человек может себе позволить покупать продукт на всю семью. И в то же время никто не знает, сколько именно жирной рыбы нужно съесть для получения "правильной дозы" омега-3", — отметила специалист.

По словам Дзагуровой, добавки омега-3 жирных кислот из рыбьего жира или растений по сути не влияют на риск сердечных заболеваний или же общий уровень смертности, что подтверждают исследования от 2018 года. Кроме того, человек не может быть уверен и в том, как именно транспортировался жир, например не попадали ли на него прямые солнечные лучи. Даже если удастся найти продукт, который перевозился по всем правилам, это не гарантирует того, что внутри тела под влиянием высокой температуры рыбий жир не опустится до свободных радикалов, а значит, в приёме полиненасыщенных жирных кислот имеется ряд опасностей.

"Приём ПНЖК может негативно сказываться на фертильности. Негативное влияние на головной мозг сказывается склонностью к гипоксии и ускорением процессов старения, ухудшением краткосрочной памяти. ПНЖК борются с высоким АД (артериальным давлением), но вот эффективность этой борьбы стоит под сомнением. Для того чтобы понизить АД на три-четыре пункта, требуется более 15 граммов рыбьего жира в сутки, что недопустимо, учитывая последствия распада этих жиров в дальнейшем", — отметила несколько причин Дзагурова.

Кроме того, ПНЖК и омега-3 могут не только снижать "плохой" холестерин, но и прятать его в печени, что приближает человека к жировому гепатозу. Также бесконтрольный приём рыбьего жира может привести к развитию онкологических заболеваний груди. Впрочем, есть и немало плюсов. Например, омега-3 жирные кислоты улучшают состояние волос и кожи, борются с воспалительными процессами, а рыбий жир способен менять видовой состав бактерий, обитающих в кишечнике.

"Лучше и нужно употреблять натуральную рыбу, возможно и не дикую, но всё же рыбу, вместо омега-3, так как в рыбе (больше в дикой) содержится астаксантин, который считается сильнейшим антиоксидантом и который может нивелировать ущерб, получаемый при употреблении ПНЖК и рыбьего жира в частности", — заключила специалист и призвала не употреблять омега-3 без консультаций с врачом.