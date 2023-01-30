Отцом похищенного в Москве ребёнка оказался кинопродюсер. Он рассказал свою версию событий

Ребёнок, о похищении которого накануне в Москве заявила мать, нашёлся. Его отец — московский кинопродюсер — вышел на связь с полицейскими и рассказал, что просто увёз сына на дачу, а остросюжетную историю якобы выдумала его бывшая жена.

По данным источника Лайфа, мужчина рассказал правоохранителям свою версию событий и она кардинально отличается от того, что выяснилось со слов его экс-супруги. Он заявил, что трёхлетний сын постоянно жил с ним, а в субботу мать забрала мальчика пообщаться, но обратно якобы не вернула. Тогда отец сам приехал за ребёнком на "тойоте" и увёз домой в Подмосковье. Мужчина уверяет, что ни от кого не скрывался, а история с похищением — просто плод фантазии его бывшей. Сейчас с малышом всё в порядке.