Отцом похищенного в Москве ребёнка оказался кинопродюсер. Он рассказал свою версию событий
В Москве нашли ребёнка, о похищении которого ранее заявила мать
Ребёнок, о похищении которого накануне в Москве заявила мать, нашёлся. Его отец — московский кинопродюсер — вышел на связь с полицейскими и рассказал, что просто увёз сына на дачу, а остросюжетную историю якобы выдумала его бывшая жена.
По данным источника Лайфа, мужчина рассказал правоохранителям свою версию событий и она кардинально отличается от того, что выяснилось со слов его экс-супруги. Он заявил, что трёхлетний сын постоянно жил с ним, а в субботу мать забрала мальчика пообщаться, но обратно якобы не вернула. Тогда отец сам приехал за ребёнком на "тойоте" и увёз домой в Подмосковье. Мужчина уверяет, что ни от кого не скрывался, а история с похищением — просто плод фантазии его бывшей. Сейчас с малышом всё в порядке.
Напомним, накануне вечером стало известно, что на северо-востоке Москвы отец похитил ребёнка у бывшей жены и скрылся на чёрной "тойоте". Соседи выбежали в подъезд на страшные крики матери малыша. Так как было заявлено о похищении, полицию подняли по тревоге.
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