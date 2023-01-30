Мурашко рассказал о создании запаса лекарств перед каждым подъёмом заболеваемости
Перед каждым сезонным подъёмом заболеваемости в медицинских учреждениях РФ обеспечивают авансирование закупки лекарств и создание запаса не менее чем на четыре месяца. Об этом рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
По его словам, каждый раз при подготовке к осенне-зимнему сезону проводится анализ коечной сети, а также запасов и прогнозируемого подъёма заболеваемости тем или иным вирусом.
"В медицинских организациях, которые обеспечивают лечение граждан в рамках обязательного медицинского страхования, производится авансирование закупки лекарственных препаратов и обеспечивается запас не менее четырёх месяцев", — заявил Мурашко в эфире телеканала "Россия 24".
Министр добавил, что в стране также поддерживают запас препаратов для льготных категорий граждан не менее чем на четыре месяца. Мурашко считает, что необходимо принимать дополнительные меры, чтобы аптечная и оптовая сети обеспечивали логистику со склада вовремя.
Ранее Лайф писал о том, президент Российской Федерации Владимир Путин на совещании с членами правительства поручил разобраться с дефицитом некоторых лекарств. Глава государства также обратил внимание на рост цен на препараты.
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