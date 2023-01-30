Китай призвал США прекратить поставки вооружения на Украину
В МИД Китая назвали США главным инициатором кризиса на Украине
США стоит прекратить поставки вооружения на Украину, если они действительно заботятся о гражданах страны и хотят скорейшего завершения конфликта. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.
"США — главный инициатор и основная движущая сила украинского кризиса, они непрерывно поставляют тяжёлое и наступательное вооружение на Украину, затягивая конфликт и делая его более интенсивным", — заявила представитель ведомства.
Она также призвала Вашингтон создать все необходимые условия для начала мирных переговоров между заинтересованными сторонами, которые бы способствовали деэскалации конфликта.
Ранее подполковник армии США Дэниел Дэвис заявил, что отправка танков Abrams и Leopard на Украину не будет способна изменить ситуацию в зоне конфликта и является информационной операцией.
Getty Images / Daniel Karmann