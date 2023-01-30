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30 января, 08:56

Китай призвал США прекратить поставки вооружения на Украину

В МИД Китая назвали США главным инициатором кризиса на Украине

США стоит прекратить поставки вооружения на Украину, если они действительно заботятся о гражданах страны и хотят скорейшего завершения конфликта. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

"США — главный инициатор и основная движущая сила украинского кризиса, они непрерывно поставляют тяжёлое и наступательное вооружение на Украину, затягивая конфликт и делая его более интенсивным", — заявила представитель ведомства.

Она также призвала Вашингтон создать все необходимые условия для начала мирных переговоров между заинтересованными сторонами, которые бы способствовали деэскалации конфликта.

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Ранее подполковник армии США Дэниел Дэвис заявил, что отправка танков Abrams и Leopard на Украину не будет способна изменить ситуацию в зоне конфликта и является информационной операцией.

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Getty Images / Daniel Karmann

Артур Белкин

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