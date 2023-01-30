Лавров заявил, что Россия не одобряет возможный разрыв отношений с Польшей и Прибалтикой

Россия не одобряет возможный разрыв дипломатических отношений с Польшей и странами Прибалтики, однако не исключает того, что эти государства могут пойти на такой шаг. Об этом говорится в ответах главы МИД РФ Сергея Лаврова, поступивших к пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2022 году и опубликованных на сайте ведомства.

"Мы не являемся сторонниками разрыва дипотношений. Даже в самой непростой ситуации необходимо сохранять каналы для ведения диалога, решения вопросов наших сограждан и соотечественников. Нельзя исключать, что, войдя в антироссийских раж, эти страны (Польша и Прибалтика. — Прим. Лайфа) решатся на полный разрыв контактов с нами", — отметил Лавров.