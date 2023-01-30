Путин на год продлил срок госслужбы спецпредставителю президента РФ Сергею Иванову
Президент России Владимир Путин продлил срок госслужбы своему спецпредставителю Сергею Иванову, которому 31 января исполняется 70 лет. Соответствующее распоряжение главы государства опубликовано на портале правовой информации.
"Продлить срок федеральной государственной гражданской службы до 31 января 2024 года специальному представителю президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Иванову Сергею Борисовичу", — говорится в документе.
Отметим, что предельный возраст пребывания на государственной гражданской службе — 65 лет, при этом госслужащему, занимающему должность определённых категорий, срок службы может быть продлён.
Ранее Лайф рассказывал, что Владимир Путин поручил повысить минимальный размер оплаты труда в 2023 году выше уровня инфляции.
ТАСС / Вячеслав Прокофьев