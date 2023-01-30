В МИД РФ осудили атаку беспилотников на военные объекты в Иране
Россия решительно осуждает удары беспилотников по военным объектам в Иране, которые способны привести к росту напряжённости в регионе с крайне неспокойной ситуацией. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой на сайте ведомства.
"Подобные деструктивные действия могут иметь непредсказуемые последствия для мира и стабильности на Ближнем Востоке. Это должны понимать как организаторы дерзкой вылазки и их покровители, так и те, кто злорадствует по этому поводу, тщетно надеясь на ослабление Ирана", — отмечается в сообщении.
Напомним, 29 января стало известно об атаке на склад с боеприпасами Минобороны Ирана в городе Исфахан. После этого на объекте произошёл взрыв. Один из дронов был сбит, два других перехвачены. Склад получил незначительные повреждения, в результате происшествия никто не пострадал.
LIFE / Владимир Суворов