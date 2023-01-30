В МИД РФ осудили атаку беспилотников на военные объекты в Иране

Россия решительно осуждает удары беспилотников по военным объектам в Иране, которые способны привести к росту напряжённости в регионе с крайне неспокойной ситуацией. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой на сайте ведомства.

"Подобные деструктивные действия могут иметь непредсказуемые последствия для мира и стабильности на Ближнем Востоке. Это должны понимать как организаторы дерзкой вылазки и их покровители, так и те, кто злорадствует по этому поводу, тщетно надеясь на ослабление Ирана", — отмечается в сообщении.