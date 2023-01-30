Врач перечислил шаги, которые помогут справиться с приступом головокружения

Как правило, головокружение — это неврологический симптом, связанный с сосудистой реакцией организма на те или иные события. Это неприятное состояние может быть вызвано приёмом лекарственных препаратов или же различными патологиями. Об этом в беседе с Лайфом предупредил врач-реабилитолог клиники "Софиатрия" Альберт Едзиев. Он также рассказал, как самостоятельно справиться с внезапным приступом головокружения.

Не стоит забывать, что это состояние бывает и при приёме лекарств, и при анемии, и при более серьёзных заболеваниях — инсультах, инфарктах и так далее. Также головокружение может быть связано и с проблемами в вестибулярном аппарате, а именно — во внутреннем ухе, например при лабиринтите. Одним словом, сказать наверняка, что послужило причиной головокружения, здесь и сейчас без диагностики практически невозможно Альберт Едзиев Врач-реабилитолог

Самая главная рекомендация для тех, кто испытывает головокружение, — не паниковать, подчеркнул медик. При внезапном ухудшении состояния человеку в первую очередь необходимо обеспечить приток свежего воздуха. Кроме того, больному следует обязательно присесть и попытаться сосредоточиться на каком-нибудь предмете. По словам нашего собеседника, если головокружение длится больше пяти минут, то лучше вызвать скорую помощь. До приезда бригады медиков пострадавшего необходимо уложить на спину, подложив под голову подушку. При возможности человеку следует дать стакан воды и измерить артериальное давление. Также Едзиев отметил, что ни в коем случае нельзя оставлять больного одного.

"Если же вы сами подвержены головокружению вплоть до потери сознания, соблюдайте ряд профилактических мер: ограничьте употребление поваренной соли, откажитесь от курения в любом его виде, обеспечьте себе комфортный и здоровый сон и сократите употребление алкоголя. Если нет противопоказаний от врача — начните выполнять дозированную физическую нагрузку", — добавил реабилитолог.

Также специалист посоветовал обращаться к лору, неврологу и офтальмологу, если у вас часто кружится голова, ведь своевременная диагностика в разы увеличивает шансы на выздоровление.