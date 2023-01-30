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30 января, 09:48

ВОЗ продлила режим ЧС в связи с ковидом

Всемирная организация здравоохранения в очередной раз продлила режим чрезвычайной ситуации в мировом здравоохранении в связи со вспышкой коронавируса. Этот режим действует с января 2020 года и каждые три месяца продлевается.

О необходимости продлить режим ЧС заявил профильный комитет ВОЗ, и гендиректор организации Тедрос Аданом Гебреисус согласился, что пандемия продолжает представлять "чрезвычайную ситуацию в здравоохранении, имеющую международное значение".

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Напомним, комитет ВОЗ по чрезвычайной ситуации, связанной с ковидом, собирает заседания раз в три месяца. На нынешней встрече эксперты определяли, стоит ли до сих пор считать коронавирус глобальной пандемией. А ранее ВОЗ обновила рекомендации по срокам изоляции заболевших ковидом и "контактных".

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ТАСС / Валерий Шарифулин

Александра Вишнякова

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