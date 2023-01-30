"Л'Этуаль" — концлагерь "бюджетной" красоты
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
30 января, 09:48

ФСБ задержала школьников, повредивших железнодорожные пути в Подмосковье

В Подмосковье трое восьмиклассников повредили железнодорожные пути по заданию неизвестных из мессенджера Telegram. Школьников задержали сотрудники ФСБ и ЛУ МВД России.

"Пресечена противоправная деятельность трёх несовершеннолетних жителей Чехова, повредивших объекты транспортной инфраструктуры на железнодорожном перегоне Курского направления", — сообщили ТАСС в УФСБ по Москве и Московской области.

В ведомстве указали, что повредить пути школьников попросили неизвестные в "Телеграме". За это они пообещали подросткам денежное вознаграждение. Ущерб, причинённый действиями подростков, не уточняется.

Под Читой задержали отчима, подозреваемого в избиении трёхлетнего пасынка

Под Читой задержали отчима, подозреваемого в избиении трёхлетнего пасынка

Ранее Лайф писал о том, что в одном из регионов Северного Кавказа сотрудники ФСБ пресекли теракт, который готовился против сотрудников полиции. Известно, что его инициировали спецслужбы Украины.

Обложка ©

Unsplash

Илья Суриков

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров