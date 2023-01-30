ФСБ задержала школьников, повредивших железнодорожные пути в Подмосковье

В Подмосковье трое восьмиклассников повредили железнодорожные пути по заданию неизвестных из мессенджера Telegram. Школьников задержали сотрудники ФСБ и ЛУ МВД России.

"Пресечена противоправная деятельность трёх несовершеннолетних жителей Чехова, повредивших объекты транспортной инфраструктуры на железнодорожном перегоне Курского направления", — сообщили ТАСС в УФСБ по Москве и Московской области.

В ведомстве указали, что повредить пути школьников попросили неизвестные в "Телеграме". За это они пообещали подросткам денежное вознаграждение. Ущерб, причинённый действиями подростков, не уточняется.