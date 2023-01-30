В Петербурге охранники кафе жёстко избили посетителей и сами сдались полиции

Охранники кафе "Гризли" в Санкт-Петербурге зверски избили двух посетителей. Как Лайфу сообщил источник, один из пострадавших со множеством ушибов и переломом черепа попал в реанимацию. Второй гость "радушного" заведения обратился за медицинской помощью самостоятельно, у него диагностированы переломы, сотрясение мозга, черепно-мозговая травма, а также ушиб грудной клетки.

Видео избиения до полусмерти посетителей кафе "Гризли" в Санкт-Петербурге. Видео © LIFE

Всё произошло накануне вечером, 29 января. На кадрах с места инцидента видно, что один из охранников безжалостно наносит несколько ударов дубинкой по голове оппоненту, после чего потерпевший падает на землю. В это время подбегает второй сотрудник заведения и начинает добивать ногами и руками лежащего мужчину. Сильно досталось и ещё одному посетителю, который, по всей видимости, хотел заступиться за пострадавшего. Агрессивный охранник также ударил его несколько раз дубинкой по голове и повалил с ног.

После случившегося задержаны 23-летний уроженец Тулы и 38-летний житель Северной столицы. Оба неофициально были трудоустроены в кафе охранниками. По нашим данным, мужчины сами пришли в полицию и рассказали об избиении посетителей. Что стало причиной конфликта, пока не известно. По факту инцидента возбуждено уголовное дело.