"Л'Этуаль" — концлагерь "бюджетной" красоты
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
30 января, 10:52

Психолог объяснила, почему зимой сильнее хочется цитрусовых

Психолог Сулим: Зимой хочется есть больше цитрусовых из-за их схожести с солнцем

В холодное время года хочется есть апельсины и мандарины из-за того, что они по цвету схожи с солнцем, которого не хватает зимой. Об этом рассказала психолог, кандидат психологических наук Софья Сулим в беседе с РИАМО.

"Мы как раз зимой апельсины и мандарины прекрасно едим, потому что оранжевый цвет даёт на микроуровне ощущение всплеска в жизни радости, как аналог солнца", — объяснил Сулим.

По её словам, сезонная депрессия связана с отсутствием солнца, которое влияет на выработку серотонина и дофамина. И чтобы в холодное время вызвать естественные всплески формирования этих гормонов, следует не только есть цитрусовые, но и окружить себя чем-то ярким и приятным.

Психолог назвала способ снять стресс с помощью одного листа бумаги

Психолог назвала способ снять стресс с помощью одного листа бумаги

Ранее психолог Кристина Ивкова назвала сон и правильное питание путём к победе над постновогодней депрессией. Она может быть вызвана переутомлением из-за праздника и нарушенными ожиданиями, когда жизнь после Нового года так и не меняется. Также причиной выступают трудности с деньгами и пошатнувшееся здоровье.

Обложка ©

Shutterstock

Светлана Оперук

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров