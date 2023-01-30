Психолог объяснила, почему зимой сильнее хочется цитрусовых

В холодное время года хочется есть апельсины и мандарины из-за того, что они по цвету схожи с солнцем, которого не хватает зимой. Об этом рассказала психолог, кандидат психологических наук Софья Сулим в беседе с РИАМО.

"Мы как раз зимой апельсины и мандарины прекрасно едим, потому что оранжевый цвет даёт на микроуровне ощущение всплеска в жизни радости, как аналог солнца", — объяснил Сулим.

По её словам, сезонная депрессия связана с отсутствием солнца, которое влияет на выработку серотонина и дофамина. И чтобы в холодное время вызвать естественные всплески формирования этих гормонов, следует не только есть цитрусовые, но и окружить себя чем-то ярким и приятным.