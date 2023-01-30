Блокадница Раиса Элькина более 60 лет спасает жизни, работая врачом

Блокадница Раиса Элькина в свои 84 года работает в медучреждении и продолжает спасать людей. Большую часть своей жизни она пробыла в должности анестезиолога-реаниматолога, но недавно решила сменить специальность. Подробностями она поделилась в беседе с газетой "Петербургский дневник".

Раиса Михайловна Элькина родилась в 1939 году в Ленинграде. Так получилось, что день рождения она празднует два раза: появилась на свет 2 января в карете скорой помощи, а 3 января в качестве даты рождения ей записали уже в педиатрическом институте. Во время войны семью эвакуировали в Ухту в Республике Коми, но после прорыва блокады будущая врач вместе с мамой, тётей и её ребёнком приехали в Ленинград. Однако после возвращения отца с фронта они перебрались в Самару.

В середине 1950-х Элькина вернулась в Северную столицу, где поступила в Первый мединститут. После его окончания девушку в 1962 году распределили в карельский город Сегежу в качестве акушера-гинеколога, затем она уехала в Петрозаводск работать в республиканской больнице в отделении анестезиологии и реанимации. Там Раиса Михайловна трудилась 20 лет.

"По шесть-восемь часов стояла в операционной, но я справлялась. У нас каждые пять лет обязательное переобучение, для анестезиолога-реаниматолога это очень важно. С аппаратурой превосходно обращалась, я вообще с техникой дружу", — поделилась женщина.

Вернувшись в 1982 году в Ленинград, она устроилась в 14-ю больницу им. Володарского, где на протяжении нескольких лет работала единственным анестезиологом-реаниматологом, а потом возглавляла отделение реанимации. Тяжелее всего ей вспоминаются школьники 1990-х, попадавшие с гнойными инфекциями из-за наркотиков. Например, не получилось спасти мальчика — долгожданного ребёнка в семье, который подсел на вещества. И таких ситуаций было в те годы много.

Да и в целом отдыхать времени не было: лишь 15 минут посидеть в ординаторской, а потом снова на операцию. Часто не хватало санитаров, поэтому врачу и сестре-анестезисту приходилось самим укладывать пациентов со стола на каталку. Из-за этого у докторов теперь есть проблемы с позвоночником, но Элькина признаётся: "Работа интересная". Сейчас же она постигает трансфузиологию, переливание крови.

"Я вообще люблю работать, скучаю по операционной. Понимаю, что надо на покой уходить, но оттягиваю этот момент, мне хочется быть в коллективе. Работа — это всё", — поделилась Раиса Михайловна.

А вот личная жизнь у Элькиной не сложилась, хотя она не унывает. Раньше ходила на различные кружки, теперь читает и изучает биодобавки, а весной и летом ездит на родительскую дачу. Женщина подчеркнула, что без дела сидеть не любит, а телевизор смотрит мало.