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30 января, 10:27

Песков назвал блестящей работу Правительства РФ на фоне прокси-войны Запада

Правительство России блестяще справилось с трудностями, которые возникли из-за развязанной коллективным Западом прокси-войны. Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Представитель Кремля отметил, что российский кабмин уже как три года работает "в чрезвычайно тяжёлых условиях". Сначала власти столкнулись с вызовом пандемии коронавируса, а потом настала развязанная западными государствами против РФ прокси-война.

"И действительно, <…> удалось не просто кое-как выйти из этой ситуации, а выйти блестяще", — подчеркнул Песков.

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А ранее пресс-секретарь президента РФ не увидел ничего страшного в новых антироссийских санкциях Японии. Однако, по его словам, последствия ограничений неизбежно скажутся на двусторонних отношениях, которые "и так пребывают в весьма печальном состоянии".

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Кremlin.ru

Александр Юнашев

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