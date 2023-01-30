Песков назвал блестящей работу Правительства РФ на фоне прокси-войны Запада
Правительство России блестяще справилось с трудностями, которые возникли из-за развязанной коллективным Западом прокси-войны. Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Представитель Кремля отметил, что российский кабмин уже как три года работает "в чрезвычайно тяжёлых условиях". Сначала власти столкнулись с вызовом пандемии коронавируса, а потом настала развязанная западными государствами против РФ прокси-война.
"И действительно, <…> удалось не просто кое-как выйти из этой ситуации, а выйти блестяще", — подчеркнул Песков.
А ранее пресс-секретарь президента РФ не увидел ничего страшного в новых антироссийских санкциях Японии. Однако, по его словам, последствия ограничений неизбежно скажутся на двусторонних отношениях, которые "и так пребывают в весьма печальном состоянии".