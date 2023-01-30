Песков заявил, что у Путина и Эрдогана особые отношения
В Кремле охарактеризовали отношения Путина и Эрдогана как "особенные" и "основанные на взаимном доверии"
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил отношения Владимира Путина с его турецким коллегой Реджепом Эрдоганом как особенные и основанные на взаимном доверии и уважении. Речь об этом зашла в ходе общения представителя Кремля с журналистами в понедельник.
"У президента Путина и президента Эрдогана особенные отношения. Они действительно основаны на взаимном доверии, взаимном уважении и приверженности тем обязательствам, которые они на себя берут. И способность выполнять свои слова, свои обязательства ценится взаимно", — подчеркнул Песков.
Вместе с тем он отказался давать оценку поступку Эрдогана, который довольно резко высказался в адрес другого государственного лидера, президента Франции Эмманюэля Макрона. Как уже писал Лайф, турецкий лидер заявил, что его французский коллега не обладает достаточной квалификацией, чтобы занимать пост главы государства, и ведёт нечестную политику.
"Мы не считаем возможным комментировать турецко-французские отношения", — заявил журналистам глава пресс-службы Кремля.
Напомним, что ранее сам Реджеп Эрдоган охарактеризовал свои отношения с президентом РФ Владимиром Путиным как честные и уважительные. По его словам, такими же являются и взаимоотношения Турции и России в целом.