Песков посоветовал не тратить время на просмотр фильма Би-би-си
Не стоит тратить время на просмотр фильма британского телеканала Би-би-си "Путин против Запада", если он будет таким же лживым, как и опубликованный эпизод с экс-премьером Великобритании Борисом Джонсоном. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он подчеркнул, что Кремль не может реагировать на выход материалов на британском телеканале. По его словам, власти уже прокомментировали эпизод с Джонсоном, который активно обсуждают в Британии.
"Вот я вам однозначно сказал про этот эпизод. Если остаток фильма будет в этом же ключе, то не советую вам тратить время впустую", — сказал Песков.
Ранее Песков назвал ложью слова Джонсона об "угрозах ракетами" со стороны президента РФ Владимира Путина. По словам официального представителя Кремля, если подобные заявления были сделаны несознательно, то "становится не по себе" за собеседников российского лидера.