Песков посоветовал не тратить время на просмотр фильма Би-би-си

Не стоит тратить время на просмотр фильма британского телеканала Би-би-си "Путин против Запада", если он будет таким же лживым, как и опубликованный эпизод с экс-премьером Великобритании Борисом Джонсоном. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что Кремль не может реагировать на выход материалов на британском телеканале. По его словам, власти уже прокомментировали эпизод с Джонсоном, который активно обсуждают в Британии.

"Вот я вам однозначно сказал про этот эпизод. Если остаток фильма будет в этом же ключе, то не советую вам тратить время впустую", — сказал Песков.