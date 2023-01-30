Украинского хавбека Малиновского осудили за объятия с россиянином Головиным
Объятия украинца Малиновского и россиянина Головина после матча на французском чемпионате. Обложка © Sport.ua
Спортивные украинские СМИ захейтили полузащитника "Марселя" и сборной Украины Руслана Малиновского из-за дружеских объятий с российским игроком "Монако" Александром Головиным. Встреча футболистов прошла в рамках матча 20-го тура чемпионата Франции.
"Странный поступок", — с таким заголовком вышла новость о данном инциденте на украинском сайте Sport.ua.
Журналисты издания, а также украинские болельщики потребовали, чтобы Малиновский прокомментировал это действие. Тем временем в соцсетях начали активно плодиться комментарии, в которых диванные войска Украины резко осуждают объятия футболистов. Кто-то из комментаторов призвал не пускать Малиновского домой, пока тот публично не извинится перед бойцами ВСУ.
Напомним, 26-летний россиянин Головин перешёл в "Монако" в 2018 году из столичного ЦСКА, а 29-летний украинец Малиновский выступает за "Марсель" с 2019 года.
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