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30 января, 10:16

Украинского хавбека Малиновского осудили за объятия с россиянином Головиным

<p>Объятия украинца Малиновского и россиянина Головина после матча на французском чемпионате. Обложка © <a href="http://sport.ua/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Sport.ua</a></p>

Объятия украинца Малиновского и россиянина Головина после матча на французском чемпионате. Обложка © Sport.ua

Спортивные украинские СМИ захейтили полузащитника "Марселя" и сборной Украины Руслана Малиновского из-за дружеских объятий с российским игроком "Монако" Александром Головиным. Встреча футболистов прошла в рамках матча 20-го тура чемпионата Франции.

"Странный поступок", — с таким заголовком вышла новость о данном инциденте на украинском сайте Sport.ua.

Журналисты издания, а также украинские болельщики потребовали, чтобы Малиновский прокомментировал это действие. Тем временем в соцсетях начали активно плодиться комментарии, в которых диванные войска Украины резко осуждают объятия футболистов. Кто-то из комментаторов призвал не пускать Малиновского домой, пока тот публично не извинится перед бойцами ВСУ.

Напомним, 26-летний россиянин Головин перешёл в "Монако" в 2018 году из столичного ЦСКА, а 29-летний украинец Малиновский выступает за "Марсель" с 2019 года.

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Наталья Исакова
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