Украинского хавбека Малиновского осудили за объятия с россиянином Головиным

Спортивные украинские СМИ захейтили полузащитника "Марселя" и сборной Украины Руслана Малиновского из-за дружеских объятий с российским игроком "Монако" Александром Головиным. Встреча футболистов прошла в рамках матча 20-го тура чемпионата Франции.

"Странный поступок", — с таким заголовком вышла новость о данном инциденте на украинском сайте Sport.ua.

Журналисты издания, а также украинские болельщики потребовали, чтобы Малиновский прокомментировал это действие. Тем временем в соцсетях начали активно плодиться комментарии, в которых диванные войска Украины резко осуждают объятия футболистов. Кто-то из комментаторов призвал не пускать Малиновского домой, пока тот публично не извинится перед бойцами ВСУ.