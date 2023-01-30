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30 января, 10:13

Песков: Поставки западного вооружения Киеву не изменят ход СВО

Ситуация, когда Киев требует всё новые вооружения, а Запад поощряет эти требования, — тупиковая и ведёт к существенной эскалации. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, подчеркнув, что новые поставки оружия Украине не повлияют на ход спецоперации.

"Ситуация достаточно тупиковая, потому что это приводит к существенной эскалации, это приводит к тому, что страны НАТО всё больше и больше напрямую вовлекаются в данный конфликт. Но потенциально изменить ход событий это не способно и не изменит, специальная военная операция будет продолжаться", подчеркнул представитель Кремля.

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Напомним, ранее скандальный заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник потребовал от Германии не только танки, но и истребители, боевые корабли и даже подводные лодки. Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал это требование словами "у киевского режима скоро не останется выхода к морю".

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Getty Images / Sefa Karacan

Александр Юнашев

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