"Л'Этуаль" — концлагерь "бюджетной" красоты
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
30 января, 10:12

Песков заявил, что диалог Путина и Макрона может быть продолжен "при необходимости"

Кремлю пока нечем похвастаться в плане налаживания контакта с Елисейским дворцом. Об этом в беседе с журналистами заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, у российского лидера Владимира Путина есть диалог с его французским коллегой Эмманюэлем Макроном, и он "может быть продолжен при необходимости".

"Сейчас нам, к сожалению, нечем похвастаться не по нашей вине в контексте российско-французских отношений, как и в контексте отношений России со странами ЕС. Тем не менее мы знаем, что потенциально при необходимости такой диалог может продолжаться", — сказал в понедельник представитель Кремля.

Эрдоган заявил, что у Макрона нет квалификации быть президентом Франции

Эрдоган заявил, что у Макрона нет квалификации быть президентом Франции

Ранее президент Франции заявил, что, несмотря на критику, хочет продолжать диалог с Россией. При этом Макрон подчеркнул, что все страны несут ответственность за обеспечение мирового порядка и должны способствовать его поддержанию.

Обложка ©

Kremlin.ru

Александр Юнашев

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров