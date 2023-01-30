Песков заявил, что диалог Путина и Макрона может быть продолжен "при необходимости"
Кремлю пока нечем похвастаться в плане налаживания контакта с Елисейским дворцом. Об этом в беседе с журналистами заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, у российского лидера Владимира Путина есть диалог с его французским коллегой Эмманюэлем Макроном, и он "может быть продолжен при необходимости".
"Сейчас нам, к сожалению, нечем похвастаться не по нашей вине в контексте российско-французских отношений, как и в контексте отношений России со странами ЕС. Тем не менее мы знаем, что потенциально при необходимости такой диалог может продолжаться", — сказал в понедельник представитель Кремля.
Ранее президент Франции заявил, что, несмотря на критику, хочет продолжать диалог с Россией. При этом Макрон подчеркнул, что все страны несут ответственность за обеспечение мирового порядка и должны способствовать его поддержанию.