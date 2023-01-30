Песков назвал ложью слова Джонсона об "угрозах ракетами" со стороны Путина

Заявления бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о том, что президент России Владимир Путин "угрожал" ему ракетными ударами в ходе телефонного разговора в феврале 2022 года, являются ложью. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"То, что сказал господин Джонсон, — это неправда, точнее это ложь", — заметил представитель Кремля.

Песков отметил, что если это была сознательная ложь, то возникает вопрос о причинах подобного рассказа со стороны британского политика. Если же подобные заявления были сделаны несознательно, то "становится не по себе" от собеседников Путина.

Отметим, что в ходе одного из интервью Борис Джонсон заявил, что Владимир Путин угрожал ему "уничтожением" при помощи ракет. Правда, бывший премьер сообщил, что не был уверен в точности приводимых им цитат.