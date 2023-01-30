Песков: РФ осуждает атаку беспилотников на объекты в Иране и анализирует информацию о ней

Москва осуждает атаку беспилотников на военные объекты в Иране и анализирует информацию, имеющуюся на этот счёт, для получения полной картины случившегося. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Разумеется, наши службы анализируют информацию для того, чтобы получить более-менее полную картину произошедшего. В любом случае можно только осудить любые подобные действия, которые направлены против суверенного государства", — добавил представитель Кремля.

Напомним, 29 января стало известно об атаке на склад с боеприпасами Минобороны Ирана в городе Исфахан. После этого на объекте произошёл взрыв. Один из дронов был сбит, два других перехвачены. Склад получил незначительные повреждения, в результате происшествия никто не пострадал. По данным СМИ, отношение к атаке имели США, однако в Пентагоне позднее опровергли эту информацию.