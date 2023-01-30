Песков: В работе Путина и дальше будут использоваться технологии видео-конференц-связи

В работе президента РФ Владимира Путина будут и дальше использоваться технологии видео-конференц-связи (ВКС), которые были отработаны за время пандемии коронавируса. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в беседе с журналистами.

Он уточнил, что такие методы в деятельности российского лидера будут использовать там, где они удобны. По его словам, ВКС актуальна, к примеру, для экономии времени на передвижение.

"Нет худа без добра, какие-то технологии работы освоили за время пандемии, и частично, наверное, там, где это удобно и эффективно, они будут сохраняться", — отметил Песков.