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30 января, 10:32

Песков посоветовал Шольцу почитать исторические книги

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков посоветовал почитать канцлеру Германии Олафу Шольцу исторические книги. Так он ответил на вопрос журналистов, стоит ли немецкому политику изучить мемуары времён Великой Отечественной войны.

"Путин читает постоянно, но я не считаю себя вправе давать рекомендации канцлеру ФРГ, какие книги ему читать. Хорошо бы, конечно, исторические", — ответил представитель Кремля.

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Напомним, ранее Германия приняла решение передать Украине 14 танков Leopard 2. Глава МВД РФ Владимир Колокольцев заявил, что новые немецкие "Леопарды" будут уничтожены так же, как и "Тигры", и "Пантеры" в годы ВОВ.

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Getty Images / Sefa Karacan

Александр Юнашев

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