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30 января, 10:34

Песков заявил, что между Россией и НАТО нет субстантивных контактов

На данный момент между Россией и НАТО нет субстантивных контактов. Об этом на встрече с журналистами заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он указал, что ранее альянс сам прекратил диалог.

Говорить о подобных контактах с военным сейчас трудно, отметил представитель Кремля. Так он ответил на вопрос о том, считает ли Москва необходимым вести диалог с альянсом на фоне разговоров о рисках его прямой конфронтации с РФ.

"Что касается НАТО и контактов, этих контактов нет. Вы знаете, что, собственно, в своё время НАТО прекратило любые сколь-либо субстантивные контакты с нашей страной. Поэтому в настоящий момент о таких контактах говорить весьма затруднительно", — сказал Песков.

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Ранее Дмитрий Песков заявил о том, что поощрения Западом требований Украины о поставках новых вооружений ведёт к существенному наращиванию конфликта. При этом он добавил, что новые поставки оружия Киеву не повлияют на ход СВО.

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Kremlin.ru

Александр Юнашев

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