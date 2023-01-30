МИД Ирана вызвал временного поверенного Украины из-за реакции Киева на атаки беспилотников

МИД Ирана вызвал временного поверенного в делах Украины в Тегеране Евгения Кравченко из-за реакции советника президента Незалежной Михаила Подоляка на атаку беспилотников на военные объекты в республике. Об этом пишет агентство Tasnim.

"В продолжение заявления главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка и признания предполагаемого участия этой страны в атаке на объект Министерства обороны Ирана в Исфахане временный поверенный в делах Украины в Иране вызван в МИД для предоставления объяснений в связи с заявлением советника президента Украины", — говорится в опубликованном сообщении.