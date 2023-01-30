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30 января, 10:45

МИД Ирана вызвал временного поверенного Украины из-за реакции Киева на атаки беспилотников

МИД Ирана вызвал временного поверенного в делах Украины в Тегеране Евгения Кравченко из-за реакции советника президента Незалежной Михаила Подоляка на атаку беспилотников на военные объекты в республике. Об этом пишет агентство Tasnim.

"В продолжение заявления главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка и признания предполагаемого участия этой страны в атаке на объект Министерства обороны Ирана в Исфахане временный поверенный в делах Украины в Иране вызван в МИД для предоставления объяснений в связи с заявлением советника президента Украины", — говорится в опубликованном сообщении.

Поводом для этого стало сообщение Подоляка в "Твиттере", который связал атаку на военные объекты Ирана с предполагаемой помощью со стороны Тегерана в адрес России в ходе СВО и заметил, что "Украина вас предупредила".

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Напомним, 29 января стало известно об атаке на склад с боеприпасами Минобороны Ирана в городе Исфахан. После этого на объекте произошёл взрыв. По данным СМИ, отношение к атаке имели США, однако в Пентагоне позднее опровергли эту информацию. В результате ЧП никто не пострадал. В свою очередь, Кремль и МИД РФ осудили произошедшее.

Обложка ©

Shutterstock

Артур Белкин

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