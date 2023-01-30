Скандальный блогер Хилми Форкс сбежал из РФ после возбуждения дела о пропаганде ЛГБТ
Скандальный блогер Хилми Форкс покинул Россию после того, как на него завели административное дело о пропаганде ЛГБТ. Об этом сам тиктокер рассказал в телеграм-канале.
Хилми Форкс показал номер, в котором живёт в Ереване. Видео © Telegram / ХИЛМИ
"Сижу в самолёте и грущу, люблю Россию, тут очень душевно и прям жизненно. А пока я буду лететь, можете мне накидать тут 20 тысяч лайков, чтобы, когда я приземлюсь, был в шоке от вашей поддержки", — написал блогер до вылета.
Позже Форкс рассказал подписчикам, что прилетел в столицу Армении — Ереван. Кроме того, он показал гостиничный номер, в котором будет жить. Тиктокер подчеркнул, что доволен новым местом жительства и счастлив, а когда вернётся в РФ, не уточнил.
Напомним, ранее депутат Госдумы Яна Лантратова попросила проверить блогера на пропаганду ЛГБТ. Парламентарий считает, что ролики тиктокера носят "преимущественно аморальный и деструктивный характер", а также представляют собой открытое распространение запрещённой информации, в частности рекламы наркотиков. 24 января стало известно, что на Хилми Форкса завели административное дело по статье о пропаганде ЛГБТ. Кроме того, соцсети блогера планируют проверить на признаки преступления по уголовной статье "Незаконный оборот порнографических материалов".
Telegram / ХИЛМИ