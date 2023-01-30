Скандальный блогер Хилми Форкс сбежал из РФ после возбуждения дела о пропаганде ЛГБТ

Скандальный блогер Хилми Форкс покинул Россию после того, как на него завели административное дело о пропаганде ЛГБТ. Об этом сам тиктокер рассказал в телеграм-канале.

Хилми Форкс показал номер, в котором живёт в Ереване. Видео © Telegram / ХИЛМИ

"Сижу в самолёте и грущу, люблю Россию, тут очень душевно и прям жизненно. А пока я буду лететь, можете мне накидать тут 20 тысяч лайков, чтобы, когда я приземлюсь, был в шоке от вашей поддержки", — написал блогер до вылета.