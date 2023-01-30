Косметолог назвала 5 пагубных привычек, которые вредят коже

Добавить проблем с кожей могут грязные кисти для макияжа и очки, а также частый пилинг. Об этом Лайфу рассказала пластический хирург, косметолог Виолетта Терешкова. Всего специалист перечислила пять пагубных привычек.

По словам эксперта, плохая гигиена инвентаря для макияжа не просто вредит, но и создаёт опасные угрозы. Грязные кисти хранят в себе отмершие клетки кожи, кишечную палочку и стрептококки.

"Кроме риска испортить кожу это также прямая угроза и желудочно-кишечному тракту. К тому же около 30% здоровых людей являются носителями стрептококка на коже, поэтому очень опасно пользоваться одним инвентарём с кем-то ещё. Желательно брать свою кисть, если идёте в салон красоты, если место вам незнакомое", — отметила специалист.

Она также обратила внимание на то, что нужно следить за гигиеной очков, поскольку грязь на них может стать причиной болезней глаз и кожи. Косметолог предостерегла и от частого пилинга, так как нередко этот процесс вызывает раздражение. Также медик рекомендовала воздержаться от выдавливания прыщей.

"Помимо большой вероятности оставить после этого шрамы, требующие лазерной шлифовки, главная опасность таится в заражении крови через открытую рану. Ни в коем случае не рекомендую это предпринимать, что бы вам ни говорили", — подчеркнула Терешкова.

В заключение эксперт посоветовала минимизировать использование фена для сушки волос. Она подчеркнула, что горячий поток воздуха высушивает кожу головы, после чего на ней образуются трещины и морщины.