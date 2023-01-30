Неочевидное преимущество: Россиянам рассказали, как спорт влияет на работу мозга

Занятия спортом не только помогают поддерживать фигуру человека в форме, но также положительно влияют на работу головного мозга. Об этом в беседе с Лайфом рассказала доцент кафедры физической культуры Государственного университета управления (ГУУ) Ирина Кабанова.

Многочисленные научные исследования, по словам специалиста, доказали, что у людей, регулярно занимающихся любыми видами спорта, когнитивные способности гораздо выше, чем у ведущих сидячий образ жизни. Речь, в частности, идёт о таких показателях, как умение анализировать информацию, импровизировать, решать проблемы, а также абстрактно мыслить.

"При освоении нового в любом виде деятельности (физической или интеллектуальной) в нервной клетке происходят изменения в первую очередь в виде отращивания шипиков, что в дальнейшем приводит к образованию новых нейронных связей. Такое развитие мозга делает его более быстрым и восприимчивым, способным к работе с ещё большими объёмами информации", — отметила Кабанова.

По словам нашей собеседницы, в результате физической активности вырабатываются нервные импульсы, которые насыщают мозг человека кислородом и питательными веществами, тем самым поддерживая его в рабочем состоянии. В особенности это касается упражнений со сложной координацией движений, где применяются какие-то снаряды или предметы. Также эффективно влияют на работу нервных клеток мозга виды спорта, в которых в активность включаются много мышечных групп, создаётся необходимость поддерживать равновесие тела и координацию движений, решаются двигательные и игровые задачи в ограниченный промежуток времени и при взаимодействии или противодействии партнёру/сопернику. А наибольшего положительного эффекта для мозга и всего организма можно добиться, комбинируя умеренные физические нагрузки с силовыми и аэробными тренировками.

"Какой бы вид двигательной активности вы ни выбрали, при соблюдении простых правил о подборе оптимальной физической нагрузки и поддержании регулярности тренировок ваш мозг скажет спасибо", — резюмировала специалист.