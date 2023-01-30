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30 января, 11:20

Россиянам объяснили, могут ли их оштрафовать на работе

В Роструде напомнили, что работодатель не может штрафовать сотрудников

Работодатель не может штрафовать сотрудников, согласно правилам Трудового кодекса РФ, а если же он применяет подобные меры взыскания, то работник вправе обратиться в суд. Об этом россиянам напомнили в телеграм-канале Роструда.

"Работодатель может применить к работнику только один из трёх видов дисциплинарных взысканий: замечание, выговор, увольнение по соответствующим основаниям (ст. 192 ТК РФ)", — отметили в ведомстве.

До применения дисциплинарного взыскания работодатель обязан потребовать у работника письменное объяснение, которое необходимо предоставить в течение двух рабочих дней. В противном случае будет составлен соответствующий акт. Кроме того, приказ о применении взыскания должен быть объявлен сотруднику в течение трёх дней со дня издания.

Также в ведомстве напомнили о ряде категорий работников, в отношении которых применяются другие виды дисциплинарных взысканий: строгий выговор, предупреждение, предупреждение о неполном служебном соответствии, понижение в классном чине и другие. Речь в данном случае идёт о работниках ОВД, Следственного комитета, прокуратуры, госслужащих и ряде других отраслей.

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Shutterstock

Артур Белкин

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