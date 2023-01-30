Российские войска за сутки уничтожили более 70 бойцов ВСУ на Донецком направлении

На Донецком направлении во время наступательных действий южной группировки войск ВС РФ за сутки ликвидировано более 70 бойцов ВСУ. Об этом в понедельник сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Донецком направлении в ходе активных наступательных действий южной группировки войск за сутки уничтожено более 70 украинских военнослужащих", — указал он.

По словам представителя ведомства, кроме живой силы противника ВС РФ ликвидировали один танк ВСУ, боевую машину пехоты, два пикапа, две боевые машины РСЗО "Град", а также гаубицу Д-30 и американскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.