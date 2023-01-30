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30 января, 11:29

"Важно и своевременно": В Татарстане прокомментировали появление учебника истории с главой об СВО

Детский омбудсмен Татарстана Волынец объяснила важность учебника истории с главой об СВО

Уполномоченный по правам ребёнка в Татарстане и основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец рассказала о важности появления раздела о спецоперации в школьных учебниках по истории. Её слова приводит RT.

"Это важно и своевременно. Это то, что должны знать все дети, начиная с первого класса", — отметила детский омбудсмен.

По словам Волынец, современные российские дети не находятся в вакууме, поэтому они обязаны знать обо всём, что сегодня происходит в стране. В частности, немаловажным остаётся знание героев России и всех отличившихся бойцов в ходе СВО, резюмировала она.

Стало известно, когда в школах появится учебник истории с главой об СВО

Стало известно, когда в школах появится учебник истории с главой об СВО

Ранее Лайф писал о том, что в новых школьных учебниках истории будет рассказываться о проведении специальной военной операции, присоединении новых регионов к РФ и санкциях против России.


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Freepik / Feepikcontributorth

Наталья Исакова

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