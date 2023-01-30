"Важно и своевременно": В Татарстане прокомментировали появление учебника истории с главой об СВО
Детский омбудсмен Татарстана Волынец объяснила важность учебника истории с главой об СВО
Уполномоченный по правам ребёнка в Татарстане и основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец рассказала о важности появления раздела о спецоперации в школьных учебниках по истории. Её слова приводит RT.
"Это важно и своевременно. Это то, что должны знать все дети, начиная с первого класса", — отметила детский омбудсмен.
По словам Волынец, современные российские дети не находятся в вакууме, поэтому они обязаны знать обо всём, что сегодня происходит в стране. В частности, немаловажным остаётся знание героев России и всех отличившихся бойцов в ходе СВО, резюмировала она.
Ранее Лайф писал о том, что в новых школьных учебниках истории будет рассказываться о проведении специальной военной операции, присоединении новых регионов к РФ и санкциях против России.
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