Российские войска уничтожили свыше 35 бойцов ВСУ на Купянском направлении
Российские военные за минувшие сутки уничтожили на Купянском направлении более 35 украинских военных. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
По его словам, артиллерия западной группировки войск нанесла огневое поражение подразделениям 14-й и 92-й механизированных бригад армии Украины в районе населённых пунктов Тимковка и Кругляковка Харьковской области.
"В результате было уничтожено более 35 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина и два автомобиля", — сказал Конашенков в ходе брифинга.
Ранее Лайф сообщал, что российские войска уничтожили до 90 бойцов ВСУ под Краматорском. В ходе боёв противник также лишился двух самоходных гаубиц "Акация", двух гаубиц Д-20 и Д-30 и двух установок РСЗО "Ольха" и "Смерч".
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