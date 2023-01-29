Эти пушистики того стоят: Топ-5 самых дорогих пород собак

Сегодня выведено множество разных пород собак, поэтому подобрать пушистика можно на любой вкус. Вне зависимости от внешних характеристик пёсики отличаются верностью и преданностью хозяину. Особенно если растут в любви и внимании. Правда, за некоторых щенков придётся отдать целое состояние. Какие породы считаются самыми дорогими?

1. Чунцин

Чунцин предан и спокоен, может составить хозяину отличную компанию на утренней пробежке. Фото © Shutterstock

Редкая и специфическая порода чунцин больше популярна в азиатских странах. Таких собак ещё называют китайскими бульдогами. Изначально этих псов выводили в целях защиты дома и для помощи хозяину на охоте. Сейчас же эти четырёхлапые отлично уживаются с хозяевами в квартирах, выступая преданными друзьями и охранниками. По характеру чунцин спокоен, но всё же из-за инстинктов требует дрессировки в щенячьем периоде. Ценник: от 3 до 4 тысяч долларов.

2. Акита-ину

Щенки акита-ину активные и энергичные, точно не дадут заскучать. Эти пушистики способны легко спасти от одиночества. Фото © Shutterstock

Верный и преданный друг полностью оправдывает цену, которую за него просят. Если вы помните фильм "Хатико", точно знаете, насколько акита-ину может быть привязан к хозяину. Ещё пёсики этой породы отличаются энергичностью и любовью к жизни, они не дадут человеку заскучать и даже помогут справиться с хандрой и плохим настроением. Эти тонко чувствующие настроение владельца пушистики могут заполнить душевную пустоту, поэтому подходят людям-одиночкам. Ценник: 4–5 тысяч долларов.

3. Тибетский мастиф

Тибетский мастиф — только звучит грозно, а на самом деле собаки этой породы нуждаются во внимании и ласке хозяина. Фото © Shutterstock

Ещё одна китайская порода, но на этот раз — огромная и очень пушистая. Тибетский мастиф — отличный телохранитель и сторож, который может вырасти до 65 сантиметров в высоту и весить 70 килограммов. Многие заводчики ласково называют щенков этой породы медвежатами из-за окраса, пушистой шерсти и соответствующей неуклюжести. Став взрослым, мастиф превращается в охранника территории и добродушную няньку, если дети у хозяев появились в период его юности. Ценник: около 3 тысяч долларов.

4. Помски

Недавно выведенная самая маленькая порода хаски покорила сердца миллионов людей. Эти энергичные и весёлые собачки точно не дадут заскучать. Фото © Shutterstock

Одна из недавно выведенных пород миниатюрных собачек. Только посмотрев на них, многие сразу влюбляются в этих активных разбойников. Помски — смесь померанского шпица и хаски, хотя напоминают потомков волков. Отличаются игривостью и оригинальным внешним видом. И хотя щенки бывают на вид грозными, из-за бровей, свойственных хаски, порода отличается дружелюбием, нежным характером и преданностью. Ценник: 150–300 тысяч рублей.

5. Мальтипу

Маленькие, хрупкие и такие милые мальтипу покорили сердца многих любителей хвостатых друзей. Фото © Shutterstock