На юго-востоке Москвы после пожара в квартире нашли двух убитых мужчин

В Москве тела двух мужчин с признаками насильственной смерти обнаружены в квартире, которая горела на улице Чистопольской. Об этом сообщили в столичной прокуратуре.

"Около 5 часов утра в квартире жилого дома на ул. Чистопольская произошёл пожар, после тушения которого обнаружены тела двух мужчин с признаками насильственной смерти в виде ножевых ранений", — рассказали в надзорном ведомстве.

Пока установлена личность только одного из них. Это хозяин квартиры 1963 года рождения. На месте преступления работают сотрудники правоохранительных органов. Ожидается, что уголовное дело будет возбуждено по статье 105 УК РФ "Убийство".